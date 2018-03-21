جراحة ناجحة تنقذ طفل عمره يومين من ورم في الكبد بمستشفى بيشة

نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إزالة ورم في كبد طفل عمره يومين .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي بن سعيد آل بخيتان ان الطفل وصل لمستشفى الملك عبدالله محولاً من مستشفى رنيه على اثر معاناته من صعوبة في التنفس وبالكشف عليه تبين وجود ورم في البطن يضغط على الحجاب الحاجز و كشفت الأشعة المغناطيسية وجودورم على الكبد

قرر بعدها الفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالرحمن المعاوي رئيس وحده جراحه الأطفال اجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال الورم من الكبد حيث بلغ طوله 14 سم في 6 سم وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح

ونقل الطفل بعدها لوحده حديثي الولادة..بقي منوماً بها لمدة أسبوع تماثل خلالها للشفاء وغادر المستشفى بصحه جيده .

و بمتابعه حالة الطفل في العيادة اظهر فحص الأنسجة استئصال الورم بالكامل ولا يوجد ما يستدعي العلاج الإضافي الكيماوي

تجدر الإشارة أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنيةوتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سرير وتتوفر به كافة التخصصات الطبية وقد بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بالمستشفىخلال العام الماضي ” 6628 ” عملية جراحية فيما بلغ عدد المنومين خلال نفس العام 17162 وبلغ عدد المراجعين 215322 مراجعمنهم 133659 مراجع بقسم الطوارئ و 81663 مراجع بالعيادات الخارجية .