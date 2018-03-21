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لمساندة المنتخب السعودي.. رحالة سعودي ينطلق من ” سعود الطبية” إلى موسكو 

لمساندة المنتخب السعودي.. رحالة سعودي ينطلق من ” سعود الطبية” إلى موسكو 
http://almnatiq.net/?p=555193
المناطق - الرياض
شهدت مدينة الملك سعود الطبية، إنطلاق رحلة الرحالة السعودي فهد اليحيى عبر دراجته الهوائية إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور مونديال كأس العالم 2018 ومساندة المنتخب السعودي في المونديال .
وتأتي الرحلة برعاية طبية مدينة الملك سعود الطبية .
و قدم الرحالة اليحيى شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، ومعالي المستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، مؤكداً على دعمه الا محدود في توفير كافة التسهيلات والإمكانيات من خلال دعم الهيئة العامة للرياضة .
وأضاف الرحالة: كما نشكر كل الشركاء في رحلتنا إلى موسكو وهم وزارة الداخلية وإمارة الرياض والجوازات ومدينة الملك سعود الطبية.

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