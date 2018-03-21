قطاعات السياحة والاعمال تترقب الفرص السياحية والاستثمارية في ملتقى السفر والاستثمار السياحي

المناطق - الرياض

يترقب المستثمرون و العاملون في قطاعات السياحة والخدمات والاعمال المرتبطة بها انطلاق فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي في دورته الحادية عشر الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برعاية رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز تحت شعار “السياحة ملتقى الصناعات” خلال الفترة من 1-4 أبريل بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وستكون جلسات الملتقى بمشاركة وحضور نخبة من قادة السياحة والاستثمار والأعمال من المملكة والعالم وذلك عبر (15) جلسة نقاش وورش عمل يحاضر فيها اكثر من ( 70 ) مختصاً وأكاديمياً في منظمات محلية دولية من خبراء ورواد الأعمال في المجالات السياحية والاستثمارية والتقنية والاقتصادية والثقافية والتجارية من( 20 ) دولة حول العالم، يستعرضون تجاربهم و يتحدثون عن نجاح مشاريعهم في قوالب مختلفة لها علاقة بالتنوع السياحي والاستثماري وتنافسية القطاعات، تحفّز المشاركين والحضور على مواصلة الابتكار والإبداع في مجالات السياحة وقيادة مسيرة التنمية، والتكامل بين الاستثمارات في القطاعات المختلفة .

وسيشهد برنامج الافتتاح، تكريم الفائزين بجوائز التميز السياحي، وهو الموعد السنوي الذي تنتظره المنشآت السياحية للإعلان عن أسماء الجهات والأشخاص الفائزين في المملكة، لتساهم بصورة أكبر في تحفيز التنافس بين القطاعات العاملة في هذا المجال تحسين جودة المنتجات والخدمات السياحية في المملكة وفق معايير الجوائز.

ويشارك في المعرض المصاحب للملتقى أكثر من (200) جهة تمثل القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى 12 وجهة سياحية عارضة من المناطق ، كما سيشهد مشاركة مركز الملك عبدالعزيز التاريخي العالمي (إثراء) ومشاركة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ومجموعة دور ( مكارم) وبنك التنمية الاجتماعية، وفندق (انجم مكة)، إضافة إلى الجهات المتخصصة في القطاع الفندقي والخدمات السياحية والتمويل والتوظيف، حيث ويعد فرصة ثمينة للوصول إلى السوق السعودية والتواصل مع المستثمرين والمشغلين للمنشآت والخدمات السياحية والجهات المطورة للوجهات السياحية، والاطلاع على المشاريع المرتبطة بالسياحة والشركات السياحية. ويفتح المعرض للزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء.

ويمكن للمهتمين والراغبين في زيارة المعرض والجلسات التسجيل والحصول على المزيد من المعلومات من خلال موقع الملتقى على شبكة الإنترنت www.sttim.com