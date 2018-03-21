تركي الفيصل: والدي كان يحضر الحفلات المدرسية ونصحني بذكر الله دائما

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ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، محاضرة بجامعة تبوك بعنوان: “من ذكرياتي على مقاعد الدراسة”، في حضور معالي مدير الجامعة أ.د. عبد الله بن مفرح الذيابي، وعدد من المسؤولين والأساتذة وطلاب الجامعة، وذلك في رحاب جامعة تبوك – الثلاثاء 3 رجب 1439هـ الموافق 20 مارس 2018م.

وشارك الأمير تركي الفيصل ذكرياته الدراسية مع طلاب وطالبات جامعة تبوك خلال هذه المحاضرة، التي أقيمت ضمن فعاليات معرض (الفيصل: شاهد وشهيد) الذي افتتحه أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان مساء الثلاثاء وتستضيفه جامعة تبوك في مركز الأمير سلطان الحضاري على مدار شهر ويحضره عدد من المسؤولين.

واستهل سموه المحاضرة بالتطرق إلى ذكرياته حول الدراسة في المدرسة النموذجية بالطائف، موضحاً أنها كانت مدرسة داخلية يبيت فيها ولا يذهب لبيته إلا مرة كل شهر لمدة يومين أو ثلاثة، ولفت إلى أن أشقائه الأكبر منه سناً درسوا في المدرسة ذاتها، واصفاً ومتذكرا المدرسة والفصول الدراسية، وأبان أنه انتقل إلى جدة في المرحلة المتوسطة في دراسته،وذكر أنه وخلال دراسته كان مشاركاً في العديد من الأنشطة التي كانت تستخدم في الْيَوْمَ الدراسي وقتها، مثل الخطابة والشعر والسباقات بأنواعها والرياضة، موضحاً أنه كانت تستهويه مادة الرسم منذ صغره، كما حكى لطلاب وطالبات الجامعة تجربته الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار تركي الفيصل إلى أن والده الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز-رحمه الله- حضر عدد من الحفلات المدرسية التي كانت تقام بانتظام نهاية كل عام دراسي في مدرسته، مبيناً أن تلك الحفلات كانت تتمتع بحضور المسؤولين الكبار لها ومنهم الملك سعود رحمه الله، وذكر أن النصيحة التي لا ينساها أبداً من والده الملك فيصل رحمه الله هي تلك النصيحة التي كان يقدمها بشكل مستمر له ولأشقائه بأن يذكروا الله دائما وفي كل الأحوال والأوقات.

وفي نهاية المحاضرة، أجاب سمو الأمير تركي الفيصل على مداخلات طلاب وطالبات الجامعة.

وكرم معالي مدير جامعة تبوك أ.د. عبد الله بن مفرح الذيابي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وقدم لسموه هدية تذكارية باسم الجامعة، فيما شكر الأمير تركي معالي مدير جامعة تبوك على التكريم وحسن الاستقبال واستضافة الجامعة لمعرض (الفيصل: شاهد وشهيد).