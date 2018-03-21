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بدء أعمال المسح والتوثيق الأثري لموقع جاحد غرب الرياض

بدء أعمال المسح والتوثيق الأثري لموقع جاحد غرب الرياض
http://almnatiq.net/?p=555205

 ضمن مشاريع التنقيب الأثري للموسم الحالي التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بدأت أعمال المسح والتوثيق الأثري في أحد المواقع التابعة لمركز جاحد والمنطقة المحيطة به في محافظة الرين غرب منطقة الرياض.

وبدأ الفريق المكون من قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة عمله في الموقع بزيارة رئيس مركز جاحد للتعريف بمهمة الفريق وخطة العمل التي تشمل توثيق مواقع التراث الحضاري في جاحد وما جاورها. 

وأوضح رئيس الفريق ثامر المالكي ان المهمة تشمل أعمال الفريق اجراء مسح شامل لموقع جاحد وتسجيل الرسوم الصخرية ومواقع النقوش والدوائر الحجرية، حيث تعد منطقة غرب الرياض من أغنى المناطق من حيث تواجد النقوش والرسوم الصخرية لقربها من الطريق التجاري المرتبط بقرية الفاو، ومن المؤمل أن تكشف هذه الأعمال عن تشكيل صورة واضحة عن الموقع والحقب الزمنية والتاريخية التي مرت عليه.

وتتبع بلدة جاحد لمحافظة الرين وتبعد عنها حوالي 200كم جنوباً، وتنتشر العديد من الظواهر الأثرية في بلدة جاحد مثل النقوش الثمودية والرسومات الصخرية والآبار والمنشأة الحجرية.

 

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