النعيرية العام” ينقذ حياة مقيم تعرض لنزيف وكسور جراء حادث دهس

نجح الأطباء في مستشفى النعيرية العام في إنقاذ حياة مقيم تعرض لحادث دهس الأسبوع الماضي بعد تدخل جراحي عاجل لإيقاف نزيف في الدماغ وكسور متعددة في الجمجمة .

وفي التفاصيل استقبل قسم الطوارئ في مستشفى النعيرية العام حالة إسعافيه فاقدة للوعي لمقيم تعرض لحادث دهس وإصابات بالغة في الرأس وكسور في الفخذ والساق والأنف وكدمات في الرئتين ، حيث قرر طبيب استشاري المخ والأعصاب وأخصائي جراحة العظام واستشاري الجراحة العامة واخصائي التخدير بإجراء العملية الجراحية فوراً لإنقاذ حياته وتم فتح الجمجمة والسيطرة على النزيف الدماغي وتم تثبيت الكسور التي تعرض لها المصاب وإدخاله تحت الملاحظة في قسم العناية المركزة وبدأ المريض في استعادة وعيه وعافيته بشكل جيد ولله الحمد .

ويشهد مستشفى النعيرية العام أعمالاً تطويرية في الأقسام والعيادات ويتم دعم المستشفى بالكوادر الطبية والأجهزة المتخصصة ليقدم خدماته لجميع سكان المحافظة ، فيما تم الانتهاء مؤخراً من تجهيز صيدلية لقسم الطوارئ ، في حين استقبل مستشفى النعيرية العام خلال السنة الماضية 2017م أكثر من 124056 مراجع لقسم الطوارئ ، و 48254 مراجع لقسم العيادات وإجراء 647 عملية جراحية.