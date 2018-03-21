غدا الخميس .. إنطلاق مهرجان كلنا الخفجي السادس

المناطق - فهد المريخي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يفتتح غدا الخميس الخامس من رجب الحالي لهذا العام سعادة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع مهرجان كلنا الخفجي السادس والواقع على كورنيش الخفجي والذي سيكون مخصص للعوائل ولمدة عشرة أيام.

من جهته أكد المدير التنفيذي لمهرجان كلنا الخفجي سطام البلوي أن موقع فعاليات المهرجان تم التأكد من جاهزيته، وذلك بعد تفحص التجهيزات والتمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها بمتابعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقدم “البلوي” شكره لسعادة محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع على دعمه ومساندته الدائمة لإظهار المهرجان بالشكل المشرف والذي يليق بالمحافظة وأهلها، مثمنا دعم الشركات و الجهات الحكومية المشاركة في المهرجان.

كما دعا “البلوي” الزوار والضيوف للحضور والاستمتاع غدا الخميس بالفعاليات وسط الأجواء الجميلة التي تتميز بها الخفجي هذه الأيام، مضيفاً أن الأفتتاح يحتوي عدة فعاليات ترفيهية و سياحية و تراثية وسيكون الدخول مجاني لزوار المهرجان.