نائب أمير الشرقية يفتتح معهد إتقان ويدشن مشاريع تنموية بمحافظة رأس تنورة

المناطق - عبدالله السعيدي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، معهد إتقان التابع لشركة أرامكو السعودية ، مشيداً سموه بدور المعهد في تدريب وتأهيل الشباب السعودي وتهيئتم لسوق العمل ، جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية على محافظات المنطقة بزيارة محافظة رأس تنورة ، حيث كان في استقبال سموه النائب الأعلى للتشغيل وخدمات الاعمال في ارامكو محمد بن محسن السقاف، ونائب الرئيس لشؤون الخدمات الهندسية عبدالله البيز، والرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد التويجري، والمدير الإداري لمعهد إتقان جميل محمد عبدالله.

بعد ذلك تجوّل سموه في المعهد واستمع إلى شرح تفصيلي عن الشراكات الاسترتيجية وإعداد وتطوير وتطبيق استراتيجية فاعلة ومستدامة تعمل على استقطاب مساهمين داعمين للمعهد، حيث يُعد اتقان أحد المعاهد الرائدة في مجال التدريب على التفتيش والفحص الفني، ويهدف المعهد إلى لعب دور بارز في تنمية قطاع التدريب، من خلال تطبيق برامج تتوافق مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة لتزويد قطاعات العمل الوطنية بكوادر مؤهلة على أعلى المستويات ومدعومة بالمعرفة الأكاديمية والمهارات العملية في كافة مجالات التخصص المطروحة.

الأمير أحمد بن فهد يقيم مأدبة غداء لأهالي محافظه راس تنورة

أقام صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس الاربعاء، مأدبة غداء لأهالي محافظة رأس تنورة، بمناسبة زيارة سموه التفقدية للمحافظة، وذلك في قاعة الرومانسية بالمحافظة

وفور وصول سموه قاعة الاحتفال المعد لاستقبال الأهالي ومدراء الادارات الحكومية والفضيلة ورجال الاعمال ، بعدها ابتدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم محافظ رأس تنورة محمد بن عبدالوهاب بودي ، رحب في مستهلها بسمو نائب أمير المنطقة والحضور، معرباً عن سعادة الجميع بزيارة سموه للمحافظة، مثمنا ما تلقاه جميع الأجهزة الحكومية بالمحافظة من دعم كبير من سمو أمير المنطقة الشرقية ومن سمو نائبه، مبينا أن هذه الزيارة تأتي استكمالا وشاهدا على ذلك الدعم، وعلى حرص سموهما على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة، تنفيذا للتوجيهات السديدة من قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مستطرد بأن تشرفت محافظة راس تنوره بزيارة ملوك هذه البلاد وذلك لإيمانهم بمكانتها الاقتصادية وأهميتها الجغرافية , فهي تحتضن أكبر ميناءين ومصفاة الزيت الخام في العالم ومعملين للغاز وآخر للكبريت ومحطة غزلان لتوليد الكهرباء , وتعد محافظة راس تنوره من المحافظات النموذجية من حيث التخطيط العمراني ومن المحافظات التي ساهمت شركة ارامكو السعودية في إنشاءها وقد تشكل بها طيف جميل من مواطنين توافدوا إليها من جميع مناطق المملكة ساهموا في بنائها وتجسد بينهم نماذج اجتماعية حتى أصبحوا كأفراد الأسرة الواحدة ولله الحمد والمنة .

وبعطاء سخي من الدولة ” حفظها الله ” وجهود حثيثة من الإدارات الحكومية تكاملت خدمات المحافظة وبناها التحتية . ويأمل أهالي المحافظة بجهود مبذولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نايف ” وفقه الله ” وجهود سموكم الكريم باستكمال تحقيق أمنياتهم في إنشاء كلية للبنات , حيث صدرت الموافقة الكريمة بإنشائها وحدد موقعها برأس الغار ما بين الجبيل وراس تنوره لتخدم المحافظات الثلاث الجبيل وراس تنوره والقطيف , ويأمل أهالي المحافظة مساعيكم الكريمة لترى النور قريبا ً بإذن الله . كما يأمل الأهالي إكمال الجسر البحري الذي يربط بين المحافظة وطريق الجبيل الدمام السريع فقد نفذ منه نسبة 80 % تقريبا ً وتبقى الجسر العلوي بمسافة 700 متر والذي سيكون سببا ً في إنعاش المحافظة اقتصاديا ً ومعلما ً سياحيا ً وسيكون منفذا ً آخر للمحافظة في حال حدوث الكوارث لأقدر الله , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

وبعد ذلك تم عرض فلم مرئي لزيارة مؤسس المملكة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ورافق ذلك تدشين مشاريع مبنى مكتب العمل والتنمية الاجتماعية والمركز الحضاري ومجمع الادارات الحكومية بميناء راس تنورة الكترونياً وفي ختام الحفل، تسلم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية هدية تذكارية بهذه المناسبة وصورة تذكارية للمغفور له الأمير فهد بن سلمان لزيارة لرأس تنورة قبل 35 عاماً .