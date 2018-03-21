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أموال ووثائق وبطاقات اتصال .. ضبط ٥٠ مخالفاً للإقامة والعمل خلال حملةٍ أمنية ببريدة

أموال ووثائق وبطاقات اتصال .. ضبط ٥٠ مخالفاً للإقامة والعمل خلال حملةٍ أمنية ببريدة
http://almnatiq.net/?p=555227
المناطق - بريدة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأنه واستمراراً للحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية بمنطقة القصيم ممثلةً بدوريات الأمن والشرطة والمرور وإدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة الضبط الميداني ، وبمشاركة كلاً من إمارة المنطقة وفرع وزاراة العمل والتنمية الإجتماعية ، والشئون البلدية والقروية ، والتجارة والإستثمار ، فقد تم اقامة حملة أمنية مشتركة مساء أمسٍ الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٧/٣هـ وذلك ضمن اطار المرحلة الميدانية من الخطة التنفيذية للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” استهدفت طرقٍ وميادين ومحلاتٍ تجارية في أحياءٍ جنوب مدينة بريدة ، وأسفرت بحمد الله عن ضبط ٥٠ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل ، والعثور على مبالغ مالية تزيد عن الخمسين ألف ريال ووثائق رسمية وبطاقات اتصال ، وكشف حالاتٍ أخرى مخالفةٍ لاشتراطات مزاولة المهن تراوحت مابين ملبوساتٍ ومواد غذائية وأجهزة اتصال ، وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق أصحابها ..
مؤكداً استمرار جهات الضبط المعنية في رصد ومتابعة المخالفين في محافظات ومراكز المنطقة وتطبيق العقوبات بحقهم ..

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