ملاك المتاحف الخاصة بالقصيم يلتقون في رياض الخبراء

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم اللقاء الرابع لأصحاب المتاحف الخاصة المرخصة بالقصيم والذي استضافه متحف العبري بمحافظة رياض الخبراء وقد بدء اللقاء باستعراض توصيات اللقاء الثالث والمنجزات التي تمت كما قدم مدير المتاحف الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني م. سعيد القحطاني عرضاً عن أعداد وأنواع المتاحف في المملكة والدعم والاهتمام الذي تحظى به من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كما تطرق لجوانب من الخطط المستقبلية لدعم اصحاب المتاحف الخاصة المرخصة في عددمن الجوانب و معايير التصنيف الجديدة للمتاحف الخاصة ، مقدرا لاصحاب متاحف القصيم اهتمامهم وسعيهم لتطوير الموروث الوطني في منطقتهم.

كما تناول مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم ابراهيم بن على المشيقح في كلمة القاها أهمية المتاحف الخاصة بالقصيم في الحفاظ على الموروث الوطني والإضافة التي تقدمها للبرامج السياحية في مختلف مدن ومحافظات المنطقه ، مستعرضاً جوانب من التفاعل الاجتماعي والسياحي مع هذا النشاط مثنياً على تفاعل شركاء الفرع من اصحاب المتاحف الخاصة في المناسبات الوطنية والاجتماعية والسياحية مؤكدا ان اعداد المتاحف بالقصيم ارتفع خلال السنوات الماضية بشكل متسارع حتى وصلت اعداد المتاحف المرخصة بالقصيم الى ٢٠ متحفاً متنوعاً في مدن ومحافظات القصيم.

وقد ناقش اللقاء ما تم في توصيات اللقاءات السابقه وتوضيح عدد من الأمور التنظيمية ومجالات الدعم الحالية والمستقبليه و عدد من المقترحات والتوصيات الجديدة.

حضر اللقاء محافظ رياض الخبراء رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة فهد السلطان ومدير مكتب الاثار بالقصيم محمد الزنيدي ومدير مكتب الاثار بالرس يزيد الروضان وعدد من المسئولين والأهالي