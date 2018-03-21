كلية الحاسب بجامعة القصيم تفعّل شراكتها مع أكاديمية اوراكل

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في ظل توجه الحكومة نحو التحول الرقمي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠, قامت كلية الحاسب بجامعة القصيم بتفعيل شراكتها مع شركة اوراكل من خلال فعاليات اليوم المفتوح لتفعيل برامجها وخدماتها التدريبية. وساعد توجه كلية الحاسب نحو التوسع في مجال التدريب الإلكتروني لنشر ثقافة التعليم الذاتي وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على أحدث التقنيات المطلوبة في سوق العمل في مجال قواعد البيانات والبرمجة لتعزيز المسارات المهنية مع الخطط الدراسية لرفع مستوى الطلاب والطالبات وربط مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل السعودي. وتم خلال الفعاليات عرض مرئي لكيفية تفعيل حساب خاص لكل طالب وعضو هيئة تدريس في موقع اكاديمية اوراكل وطريقة توفير برامج ومقررات التدرب الإلكتروني الخاصة بهذه الأكاديمية والمعتمدة على أحدث التقنيات، والمساهمة في تحقيق مبدأ التدريب المستمر والتدرب الذاتي ليمارس الطالب ما تعلمه في الفصل على موقع الأكاديمية العالمي. وحضر الفعالية سعادة عميد الكلية وجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب وممثل شركة أوراكل.

ومن جانبه عبر سعادة عميد كلية الحاسب الدكتور وليد بن صالح البطاح عن سعادته بالشراكة مع القطاع الخاص وقال: ” تعد شركة اوراكل من الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات فيما يخص مجال قواعد البيانات والبرمجة وهذه إحدى الخطوات التي تحاول الكلية أن تخطوها بثقة للتعاون مع القاع الخاص وهي نقلة تقنية نوعية وجديدة في تاريخ الكلية ونطمح إلى المزيد في القريب العاجل بإذن الله”. لافتا سعادته إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تأهيل وخدمة الطلاب والطالبات من أصحاب الهمم. مشيرا الى ان مثل هذه البادرة هي ضمن توجيهات معالي مدير الجامعة وسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية في تقديم كل ما من شانه تطوير العملية التعليمية”