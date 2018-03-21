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“البيئة” تسجل ثلاث إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية

“البيئة” تسجل ثلاث إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=555244
المناطق - واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل ثلاث إصابات في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، إصابتان بالرياض، وواحدة بالخرج.
وقالت الوزارة في إيجازها اليومي إن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11713 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 163 حالة، في حين جرى التخلص من25479 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وردها تسع استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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