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شرطة الرياض عن إصابة طفلة بطلقة نارية: البنادق مرخصة من “الترفيه” ولا قصد جنائي

شرطة الرياض عن إصابة طفلة بطلقة نارية: البنادق مرخصة من “الترفيه” ولا قصد جنائي
http://almnatiq.net/?p=555246
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة لما تداولته عدد من وسائل الإعلام عن تعرض طفلة لطلقة هوائية في رأسها أثناء حضورها إحدى الفعاليات التي تشرف عليها الهيئة العامة للترفيه شمال العاصمة الرياض , وتود شرطة منطقة الرياض ان توضح أن الأجهزة الأمنية تبلغت عن وقوع الحادثة في تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة من مساء يوم الجمعة الموافق 21/6/1439هـ وعلى الفور باشرت الأجهزة المختصة مهامها , ومن خلال إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات تم حصر مستخدمي البنادق الموجودين في موقع الفعالية وبعث بنادقهم للمختبرات الجنائية بشرطة المنطقة لفحصها فنياً , كما اتضح انها مرخصة من الهيئة العامة للترفيه لاستخدامها في هذه الفعالية وغيرها , ولم يتضح من خلال التحقيقات المبدئية وجود القصد الجنائي .

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