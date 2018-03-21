أمير تبوك يطلع على الإنجازات الصحية والمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة

المناطق _ تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم ، بمكتبه بالإمارة ، على الإنجازات الصحية التي تحققت بالمنطقة خلال الفترة الماضية ، من خلال التقرير الذي قدمه لسموه مدير عام الشئون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي .

وتضمن التقرير الإنجازات الطبية التي تحققت في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في قسم القلب وإجراء 600 عملية قسطرة منذ تأسيسه مؤخراً ، وتشغيل قسم الأورام بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، وإضافة عدد من التخصصات بالمستشفى منها التخاطب وعيادة العقم والعلاج بالأكسجين .

كما تضمن التقرير المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ومنها مستشفى الولادة والأطفال الذي تجاوزت نسب الإنجاز فيه 85 % ، إضافة إلى الأعمال التطويرية بمستشفى الملك خالد بتبوك والتي تشمل تطوير البنية التحتية بنسبة 60 % ، وإعتماد تطوير العناية المركز للأطفال بالمستشفى وتطوير قسم الطوارئ .

واشتمل التقرير على تجهيز مركز الأسنان بـ 35 عيادة خلال الثلاثة أشهر القادمة ، بالإضافة إلى مشروعات سكن العاملين في مستشفى املج والوجه والتي تم استلامها ، و13 مشروع للمراكز الصحية الأولية والتي تم استلامها من المقاولين .

وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو امير المنطقة على دعم ومتابعة سموه للخدمات الصحية والمشروعات القائمة ، حضر اللقاء وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني