أحكام بالسجن على 17 شخصًا بتهمة الترويج لتنظيم داعش

المناطق _ عمان

أصدر القضاء الأردني اليوم أحكامًا بحق 17 متهمًا من المروجين والملتحقين بتنظيم داعش الإرهابي شملت 10 متهمين في قضيتين منفصلتين تراوحت ما بين الوضع بالأشغال المؤقتة أربع سنوات إلى 15 سنة .

وتضمنت الأحكام على خمسة أردنيين متهمين تم إدانتهم بتهم الترويج لأفكار جماعات إرهابية ومحاولة الالتحاق بعصابات مسلحة إرهابية والمساعدة على الالتحاق بهذه العصابات المسلحة، ووضع كل من المتهمين الأربعة بالأشغال المؤقتة أربع سنوات .

كما حكمت على المتهم الخامس الفار من وجه العدالة الوضع بالأشغال 15 سنة عن تهمة الالتحاق بعصابات إرهابية .

وطبقت ذات الأحكام على خمسة متهمين في قضية ثانية منفصلة وتحمل في واقعتها ذات الأسلوب الجرمي. كما شملت الأحكام المشددة سبعة متهمين من المروجين لأفكار تنظيم داعش الارهابي بمدد تراوحت ما بين الوضع بالأشغال سنتين إلى سبع سنوات .

وأبرز تلك القضايا التي شملت الأحكام ثلاثة متهمين حكم على كل منهم الوضع بالأشغال سبعة سنوات لإدانتهم بتهمة الترويج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي .