آل الشيخ يطالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره الأخير

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علق آل الشيخ عبر تغريدة بحسابه الرسمي على “تويتر”: ” بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية.. آمل من أخي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجلس الإدارة إعادة النظر في قرار مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومنحهم شرف المشاركة لما تمثله هذه المباراة من أهمية يعتز كل رياضي بالمشاركة فيها”.

وسيواجه الفيصلي منتخب الأهلي في المباراة الأولى من دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين يوم 30 مارس الجاري، بينما تُقام المباراة الثانية بين الباطن والأهلي يوم السبت الـ31 من مارس الجاري.