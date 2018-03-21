احدث الأخبار

مدرسة الامام ابو عمرو البصري تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون
منطقة الباحة
 الأمير تركي الفيصل: يشيد بما تشهده منطقة تبوك من نمو وازدهار في جميع المجالات
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تسلط الضوء غداً على خطورة ” الجرائم المعلوماتية”
أبرز المواد
 آل الشيخ يطالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره الأخير
أبرز المواد
 أحكام بالسجن على 17 شخصًا بتهمة الترويج لتنظيم داعش
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على الإنجازات الصحية والمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة
أبرز المواد
 شرطة الرياض عن إصابة طفلة بطلقة نارية: البنادق مرخصة من “الترفيه” ولا قصد جنائي
أبرز المواد
 “البيئة” تسجل ثلاث إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 اختتام مناورات تمرين الصداقة 2018 السعودي الامريكي
أبرز المواد
 كلية الحاسب بجامعة القصيم تفعّل شراكتها مع أكاديمية اوراكل
منطقة القصيم
 ملاك المتاحف الخاصة بالقصيم يلتقون في رياض الخبراء
منطقة القصيم
 أموال ووثائق وبطاقات اتصال .. ضبط ٥٠ مخالفاً للإقامة والعمل خلال حملةٍ أمنية ببريدة
منطقة القصيم
(فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!

(فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!

أبرز المواد
تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا

تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا

أبرز المواد
للرجال .. 49 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

للرجال .. 49 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

أبرز المواد
شاهد.. ثعبان يختبئ داخل حقيبة طالبة بعسير.. وهذا ما حدث بعد خروجه

شاهد.. ثعبان يختبئ داخل حقيبة طالبة بعسير.. وهذا ما حدث بعد خروجه

أبرز المواد

آل الشيخ يطالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره الأخير

آل الشيخ يطالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره الأخير
http://almnatiq.net/?p=555256
المناطق _ الرياض

علق آل الشيخ عبر تغريدة  بحسابه الرسمي على “تويتر”: ” بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية.. آمل من أخي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجلس الإدارة إعادة النظر في قرار مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومنحهم شرف المشاركة لما تمثله هذه المباراة من أهمية يعتز كل رياضي بالمشاركة فيها”.

وسيواجه الفيصلي منتخب الأهلي في المباراة الأولى من دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين يوم 30 مارس الجاري، بينما تُقام المباراة الثانية بين الباطن والأهلي يوم السبت الـ31 من مارس الجاري.

روابط ذات صلة

الأمير تركي الفيصل: يشيد بما تشهده منطقة تبوك من نمو وازدهار في جميع المجالات

الأمير تركي الفيصل: يشيد بما تشهده منطقة تبوك من نمو وازدهار في جميع المجالات
هيئة الاتصالات تسلط الضوء غداً على خطورة ” الجرائم المعلوماتية”

هيئة الاتصالات تسلط الضوء غداً على خطورة ” الجرائم المعلوماتية”
أحكام بالسجن على 17 شخصًا بتهمة الترويج لتنظيم داعش

أحكام بالسجن على 17 شخصًا بتهمة الترويج لتنظيم داعش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*