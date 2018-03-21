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هيئة الاتصالات تسلط الضوء غداً على خطورة ” الجرائم المعلوماتية”

هيئة الاتصالات تسلط الضوء غداً على خطورة ” الجرائم المعلوماتية”
http://almnatiq.net/?p=555259
المناطق _ واس

يسلط فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي”كيف نكون قدوة ؟” ، الضوء على الجرائم التي تتم باستخدام وسائل التقنية أو مايعرف باسم ” الجرائم المعلوماتية” ، وذلك من خلال 6 محاضرات تعقدها الهيئة غداً على مسرح الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.
وتهدف الهيئة من خلال تلك المحاضرات التي يقدمها المستشار بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة صالح بن علي الربيعة ، تحت عنوان “الجريمة المعلوماتية ..خطورتها وعقوبتها”، بحضور مديري مكاتب التعليم, ورواد النشاط, وقائدي المدارس, وطلاب وطالبات المنطقة، إلى الحد من انتشار هذه الجرائم عبر توضيح الأفعال, والممارسات الممنوعة في استخدامات التقنية والانترنت، التي تصنف ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذلك من خلال استعراض أبرز أنواع تلك الجرائم وما يقابلها من عقوبات قضائية, وأهمية الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم, وإبراز الأدوات المستخدمة, والطرق المتبعة للتبليغ.

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