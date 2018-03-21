الأمير تركي الفيصل: يشيد بما تشهده منطقة تبوك من نمو وازدهار في جميع المجالات

المناطق _ تبوك

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, بما تشهده منطقة تبوك من نمو وإزدهار في جميع المجالات الخدمية والتنموية، وبما وصلت إليه المنطقة من تقدم وإزدهار يشار إليه بالبنان, في ظل ما ينعم به هذا البلد المعطاء من نعم.

وقال في تصريح له عقب المحاضرة التي ألقاها مساء أمس بجامعة تبوك، وأقيمت ضمن فعاليات معرض الفيصل “شاهد وشهيد”: إن هذه النهضة التي تعيشها منطقة تبوك وستعيشها في مستقبل الأيام لن تنعكس على المنطقة وحدها بل على أرجاء المملكة كافة, ومن المشاهد فعلاً وجود منتجات منطقة تبوك في أسواق المملكة سواء الزراعية وما تنتجه المنطقة منتجات أخرى.

واستعرض الأمير تركي الفيصل خلال المحاضرة عدداً من الإنجازات والأعمال في مختلف المجالات.

بعد ذلك تم فتح المجال للطلاب والطالبات لطرح استفساراتهم ومناقشاتهم حول محاور المحاضرة.

وفي الختام قدم معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي هدية تذكارية باسم الجامعة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز الذي أعرب عن شكره لجامعة تبوك على استضافتها لمعرض الفيصل “شاهد وشهيد”, الذي يقام بمركز الأمير سلطان الحضاري.