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مدرسة الامام ابو عمرو البصري تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

مدرسة الامام ابو عمرو البصري تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون
http://almnatiq.net/?p=555267
المناطق _ الباحة
ضمن الشراكات المجتمعية لمدرسة الامام ابو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بجرب بالباحة اقام اليوم الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون والذي كان بالشراكة مع رجل الاعمال  محمد حسين راجح الغامدي مدير التطوير السياحي والعلاقات العامة وعضو مجلس بلدي وعضو لجنة اصلاح ذات البين بمحافظة العقيق
حيث بدأ البرنامج باذاعة صباحية عن المتلازمة تلاها تعليق من المشرف المقيم لبرنامج التربية الخاصة أ. محمد ناصر الغامدي ومن ثم التوجه لمقر البرنامج في المدرسة حيث كان تواجد الشريك الاستراتيجي وتم الاستماع لشرح مفصل من الاستاذين أ. عبدالحكيم عبدالله و أ. عائض مظف عن متلازمة داون وسبب اختيار 21مارس من كل عام كيوم عالمي
من جهته قدم قائد المدرسة  سفر بن سعد بن عايش شكره للاستاذ محمد حسين راجح الذي تكفل بجميع متطلبات برنامج التربية الخاصة الى نهاية العام الدراسي وأيضا تبنيه مسابقة حفظ كلمات اللغة الانجليزية لجميع المراحل الدراسية وضاعف الجوائز عليها.
 

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