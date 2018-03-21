عاصفة ثلجية ربيعية تضرب شمال شرقي الولايات المتحدة

المناطق _ نيويورك

ضربت عاصفة ثلجية جديدة مناطق شمال شرقي الولايات المتحدة اليوم ، لتكون الرابعة التي تشهدها هذه المنطقة خلال ثلاثة أسابيع، ما ادى إلى إغلاق المدارس ومكاتب الحكومة الفدرالية في اليوم الثاني من بدء فصل الربيع رسميًا .

ويتوقع أن تتسبب العاصفة “توبي” بتساقط ثلوج بسماكة 25 إلى 45 سنتيمترًا في نيويورك ، إضافة إلى أجزاء من نيوجيرسي ولونغ ايلاند، قبل أن تخف حدتها خلال الليل .

وحذرت وكالة الطقس الوطنية من رياح بسرعة 72 كلم في الساعة، ومن احتمال انقطاع الكهرباء وسقوط الأشجار في نيويورك ونيو جيرسي وكونيتيكت .

وفي العاصمة واشنطن أغلقت المدارس ومكاتب الحكومة الفدرالية بسبب توقعات بسقوط ثلوج بسماكة 8 انشات .

وألغيت نحو 4000 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة خصوصًا في مطاري نيوارك ولاغارديا في نيويورك، كما ألغيت نصف الرحلات من مطار جون كينيدي في فيلادلفيا .

وألغي أكثر من ثلث الرحلات في مطار ريغان في واشنطن .

ونصح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو السكان بتجنب الخروج من منازلهم مع توقعات بتساقط كثيف للثلوج خلال فترة بعد الظهر والليل ما يعوق حركة السيارات مساء .

وأعلن حاكم ولاية نيوجيرسي فيل ميرفي حالة الطوارئ وأغلقت المدارس في فيلادلفيا .

ويتوقع أن تكون بوسطن الأكثر تضررًا بالثلوج في نهاية اليوم مع توقع حصول فيضانات في المناطق الساحلية .