الأمير أحمد بن فهد يوجه بالتحقق حول ابتدائية البنات الـ 59 بالدمام

المناطق _ فهد المريخي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بتكوين لجنة من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وإدارة الدفاع المدني بالمنطقة لإجراء تحقيق عاجل ورفعه لسموه حول مبنى المدرسة التاسعة والخمسين الابتدائية بحي المنار بالدمام ومعرفة أسباب تكدس الطالبات في الفصول الدراسية وملابسات الالتماسات الكهربائية المتكررة في المبنى المدرسي، موكداً سموه أهمية سلامة وصحة أبنائنا وبناتنا طلاب المدارس من أي مهددات تؤثر على تحصيلهم الدراسي، داعيا سموه تعليم الشرقية إلى ضرورة تهيئة البيئة المدرسية بما يتناسب مع حجم الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم في مختلف مناطق المملكة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد يحفظهما الله .



كما وجه سموه إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بالقيام بجولات ميدانية على كافة مدارسة المنطقة الشرقية للتأكد من وسائل السلامة وتدريب الطلاب والطالبات على استخدام طفايات الحريق وتنفيذ خطط الإخلاء والرفع لسموه بنتائج تلك الجولات .