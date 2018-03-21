غرفة حفرالباطن تستضيف دورة “المهارات القيادية لإدارة القطاعات الصحية”

المناطق _ حفر الباطن

اقام فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بحفرالباطن حفل افتتاح الدورة الثانية للفرع على مسرح الغرفة التجارية بحفرالباطن بحضور مدير الشئون الصحية الأستاذ ناصر بن راشد الصافي ورئيس مجلس ادارة غرفة حفرالباطن الأستاذ سعد بن مشحن الشمري.

وأفتتح الحفل بأيه من الذكر الحكيم , تلاه كلمة كلمة لمدير الشئون الصحية الاستاذ ناصر الصافي وفيها رحب بالحضور وحثهم على التطوير والابتكار في مجال عملهم الإدارة الصحية والحرص على حضور مثل هذه الدورات و ورش العمل لما لها من فوائد كثيرة تعود بالرقي بالعمل الصحي وتطويره لخدمة الوطن والمواطن .

وبدوره شكر الأستاذ ناصر الصافي الغرفة التجارية بحفرالباطن على ما قدموا لدعم هذه الدورة ومثيلاتها التي تهدف لرفع مستوى الخدمة الصحية وتجويدها مما ينعكس على المجتمع بالفائدة.

وفي ختام حفل الدورة الثانية للجمعية قدم مدير فرع الجمعية للدورة الثانية الاستاذ معجب الظفيري دروع تكريمية لمدير الشؤون الصحية على رعايته للدورة , ورئيس غرفة حفرالباطن لاستضافة فعاليات الحفل , كما تم تكريم رئيس الجمعية للدورة الأولى الدكتور سلمان بن دلمه العنزي.

وبعد ذلك تم استكمال الفعاليات وتقديم دورة “المهارات القيادية لإدارة القطاعات الصحية”التي قدمها المدرب الدكتور فارس الهمزاني وشهدت الدورة إقبال كبير من منسوبي القطاعات الإدارية والصحية