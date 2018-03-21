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برعاية العميد غازي بن يحيى الالمعي

مدير الدفاع المدني بعسير يختتم اليوم فعاليات البطولة الرياضية بالمنطقة

مدير الدفاع المدني بعسير يختتم اليوم فعاليات البطولة الرياضية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=555291
المناطق _ عسير
اختتمت اليوم الأربعاء.. فعاليات انشطة البطولة الرياضية التي تنظمها  مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير حيث أقيم الحفل الختامي بهذه المناسبة بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد غازي بن يحيى الالمعي المقام بالصالة الرياضية بمركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير بعد رعايته المباراة النهائية لكرة القدم و تكريم  الفرق والأفراد الفائزين المشاركين  في هذه البطوله التي شملت عدد من المسابقات الرياضية ومشاركة عدد من الفرق…وكانت النتائج على النحو التالي :
▪حصل كأس المركز الأول في السباحة السباح/حسين محمد القحطاني _ من منسوبي إدارة الدفاع المدني بمحافظة احد رفيده
▪حصل على كأس المركز الأول  في اختراق الضاحية العداء/ عبدالله بن يحيى مضواح  من منسوبي مركز تدريب الدفاع المدني بعسير .
▪حصل على كأس اللاعب المثالي في البطولةاللاعب / سعود محمد القحطاني من منسوبي إلادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط .
▪فيما حل في المركز الثاني في لعبة كرة القدم فريق / مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير.
▪حصل على المركز الأول في لعبة كرة القدم فريق /الإدارة العامة للدفاع المدني بأبها.*فيما أشار مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد غازي بن يحيى الالمعي على* أهمية هذه البطوله وكافةالبرامج الرياضيه التي تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وبث روح التعاون والمنافسة الشريفه بين منسوبي الدفاع المدني.. وقدم شكره للمشاركين والمنظمين لتلك البطوله..
صرح بذلك.
نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير  الرائد عبدالاله بن سعيد الشهراني

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