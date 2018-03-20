دار ملاحظة حائل يطلق الملتقی الثقافي الأول

المناطق _ مشعل المري

بدعم ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد نظمت دار الملاحظه الاجتماعية بحائل تحت اشراف مدير الدار بشير مزعل العنزي فعاليات ملتقى الثقافي الأول بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بشمال حائل .

وأشرف على البرنامج مشرف البرامج والانشطه بالدار أحمد سائر الشمري ومجموعه من المراقبين والباحثين وهدف الملتقى الى تنمية مهارة النزلاء وزرع الثقه في نفوسهم التي نالت على استحسان وتفاعل من الجميع وفي ختام الملتقى تم توزيع كوبونات جوائز مقدمة من المكتب التعاوني عبارة عن أواني منزليه لأسر النزلاء وشملت الجوائز المشاركين بالحفل من العنبر المثالي

وقال مدير الدار بشير مزعل العنزي أن هذه الجهود تاتي بفضل توجيهات ومتابعة المدير العام الاستاذ فريح محمد العياد ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية الاستاذ احمد الزامل

مشيرا أن هذه البرامج تعطي الأحداث الثقه بالنفس وكيف يتعامل مع الاخرين .

فيما أكد المدير العام للفرع فريح العياد أن مثل هذه الانشطة والملتقيات تعزز من معنويات النزلاء بل وتساهم في تحقيق الاهداف السليمة .

مقدما شكره لجهود ادارة المركز من ادارة ومشرفين وكذلك لتعاون المكتب التعاوني لكل ما يعزز من ابراز الانشطة سأل الله التوفيق والنجاح .