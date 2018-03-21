احدث الأخبار

اختتام اجتماعات وزراء المالية والبنوك المركزية لمجموعة العشرين في بوينس آيرس
أبرز المواد
 دار ملاحظة حائل يطلق الملتقی الثقافي الأول
منطقة حائل
 مدير الدفاع المدني بعسير يختتم اليوم فعاليات البطولة الرياضية بالمنطقة
أبرز المواد
 توقيع كتاب ” سعود الفيصل ” في معرض الرياض الدولي للكتاب
محليات
 غرفة حفرالباطن تستضيف دورة “المهارات القيادية لإدارة القطاعات الصحية”
المنطقة الشرقية
 تحالف دعم الشرعية في اليمن : تعرض إحدى مقاتلات التحالف لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادي من مطار (صعده)
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يوجه بالتحقق حول ابتدائية البنات الـ 59 بالدمام
أبرز المواد
 عاصفة ثلجية ربيعية تضرب شمال شرقي الولايات المتحدة
أبرز المواد
 مدرسة الامام ابو عمرو البصري تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون
منطقة الباحة
 الأمير تركي الفيصل: يشيد بما تشهده منطقة تبوك من نمو وازدهار في جميع المجالات
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تسلط الضوء غداً على خطورة ” الجرائم المعلوماتية”
أبرز المواد
 آل الشيخ يطالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره الأخير
أبرز المواد
(فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!

(فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!

أبرز المواد
تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا

تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا

أبرز المواد
للرجال .. 49 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

للرجال .. 49 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

أبرز المواد
شاهد.. ثعبان يختبئ داخل حقيبة طالبة بعسير.. وهذا ما حدث بعد خروجه

شاهد.. ثعبان يختبئ داخل حقيبة طالبة بعسير.. وهذا ما حدث بعد خروجه

أبرز المواد

اختتام اجتماعات وزراء المالية والبنوك المركزية لمجموعة العشرين في بوينس آيرس

اختتام اجتماعات وزراء المالية والبنوك المركزية لمجموعة العشرين في بوينس آيرس
http://almnatiq.net/?p=555303
المناطق _ واس

اختتمت يوم أمس، اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين اجتماعاتها المنعقدة في بوينس آيرس، التي استمرت على مدى يومين.
ورأس وفد المملكة في الاجتماعات معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بحضور معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.
وجرى خلال الاجتماعات استعراض توقعات الاقتصاد العالمي، مناقشة المخاطر الرئيسية التي تواجهه، حيث وافق الوزراء والمحافظون على استمرار استخدام جميع أدوات السياسيات لدعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو في دول المجموعة.
كما ناقشت الاجتماعات موضوع الأصول الرقمية مثل (العملات الرقمية) وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنظام النقدي العالمي، ودعا المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى استمرار متابعة التطورات حول هذا الموضوع.
كما تم مناقشة أولويات الرئاسة الأرجنتينية المتعلقة بمستقبل العمل وتأثير التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية وسبل جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى مثل التشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأثناء جلسات الاجتماعات، رحب معالي وزير المالية بالتحسن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً أهمية السير قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها دول مجموعة العشرين لدعم معدلات النمو على المدى المتوسط وتخفيف حدة المخاطر بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي.
واستعرض الجدعان تطورات اقتصاد المملكة حيث تشير المؤشرات لتحسن النشاط الاقتصادي مدعوما بالسياسة المالية وحزم التحفيز، متناولاً سير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

مدير الدفاع المدني بعسير يختتم اليوم فعاليات البطولة الرياضية بالمنطقة

مدير الدفاع المدني بعسير يختتم اليوم فعاليات البطولة الرياضية بالمنطقة
توقيع كتاب ” سعود الفيصل ” في معرض الرياض الدولي للكتاب

توقيع كتاب ” سعود الفيصل ” في معرض الرياض الدولي للكتاب
تحالف دعم الشرعية في اليمن : تعرض إحدى مقاتلات التحالف لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادي من مطار (صعده)

تحالف دعم الشرعية في اليمن : تعرض إحدى مقاتلات التحالف لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادي من مطار (صعده)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*