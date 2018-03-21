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هيئة بريدة تقيم لقاء تربوي لطلاب المتوسطة والثانوية

هيئة بريدة تقيم لقاء تربوي لطلاب المتوسطة والثانوية
http://almnatiq.net/?p=555306
المناطق _ بريدة
ضمن النشاط التوعوي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم ، أقامت هيئة مدينة بريدة لقاء تربوي لطلاب ثانوية الإمام الطحاوي يوم الثلاثاء ، واللقاء الثاني لطلاب متوسطة الشيخ عبدالله بن سليم يوم الأربعاء ، وكان عنوان اللقائين (وصايا مهمة للطلاب) وقد تولى الإلقاء الوكيل والمشرف على التوعية والتوجيه بمركز هيئة الخبيب الشيخ عطاالله بن سليمان العطاالله ، وتم الحوار والتفاعل والمشاركات الهادفة من الطلاب كما تمت الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم .

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