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تعليم صبيا يحصد ثلاث جوائز في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم

تعليم صبيا يحصد ثلاث جوائز في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم
http://almnatiq.net/?p=555309
المناطق _ صبيا
حققت إدارة تعليم صبيا ثلاثة مراكز أولى في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها العشرون جاء ذلك من خلال النتائج التي أعلنتها أمانة الجائزة على موقعها الإلكتروني مساء هذا اليوم.

حيث نال الطالب عمار بن حسن الفيفي المركز الأول في فئة الطالب المتميز على مستوى الخليج العربي، فيما حقق المعلم حسين بن يحي حنشلي المركز الأول في فئة المعلم المتميز على مستوى الخليج العربي، وحصدت مدرسة الفاروق المتوسطة ومديرها يحي بن حسين شبلي المركز الأول في فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة على ذات المستوى.

بدوره قال مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بهذه المناسبة أن هذا الفوز يأتي كواحد من ثمرات رؤية 2030 التي تسعى لترسيخ ثقافة التميز في كل المجالات ، مقدماً التهنئة لسمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز – حفظهما الله – شاكرا لها التشجيع الدائم والدعم اللا محدود للتميز والمتميزين من أبناء منطقة جازان.
كما قدم مدير تعليم صبيا الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومعالي نائبة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي نظير متابعتهما وحرصهما على تحقيق التميز في جميع مجالات العملية التعليمية.

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