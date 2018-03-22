المنتخب السعودي لدرجة الشباب أولى مبارياته بدبي أمام تايلاند التي تنطلق بعد غد

المناطق _ الرياض

‏عقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية الودية اجتماعًا اليوم ناقشت فيه العديد من الجوانب التنظيمية للبطولة التي تنطلق خلال الفترة خلال الفترة بعد غد ، بمشاركة المنتخب السعودي لدرجة الشباب ، وذلك بحضور مدير المنتخب الوطني عمر الغامدي وإداري المنتخب ماجد الدوسري، وممثل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم راشد عامر، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة إيمار ريسان، وممثلي المنتخبات المشاركة .

واعُتمد خلال الاجتماع خوض المنتخب الوطني لدرجة الشباب مباراتيه الأولى والثانية في البطولة أمام منتخبي تايلاند وأرمينيا بالطقم الأبيض، على أن يختتم مشاركته أمام المنتخب الإماراتي بالطقم الأخضر .

ميدانيًا، واصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم ضمن معسكره في دولة الإمارات، الذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا .

وأجرى اللاعبون تدريبهم على ملعب مدينة دبي الرياضية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خالد العطوي، الذي عمد إلى تطبيق تمارين للتحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية والعكس، عقبها أجرى اللاعبون تمارين تتركز على الدفاع عن الكرات العرضية، وتمرين الاستحواذ على الكرة .

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته ضمن معسكره في الإمارات بحصة تدريبية في الرابعة من مساء يوم غدٍ الخميس.