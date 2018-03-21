بحضور العصيمي إختتام فعاليات المنافسات المسرحية بتعليم الطائف

المناطق _ الطائف

اختتمت فعاليات المنافسات المسرحية بتعليم الطائف بحضور سعادة مدير النشاط الطلابي الأستاذ. سامي عايض العصيمي.

وعدد من المشرفون التربويين وقادات المدارس المشاركة المشاركين في المسرح.

وقد استهل هذا الختام بعروض مسرحية وكانت بداية لدى مدرسة الجيل الثانويه الاهلية بعنوان ( مدينة الورد) تأليف الأستاذ. رياض طيبشات واخراج الأستاذ. محمود بطانية تم تلاها عرض ثانوية الاندلس بعنوان ( النبع) تأليف الأستاذ. فهد ردة الحارثي واخراج الأستاذ. مساعد الزهراني ثم أتى بعد ذلك عرض لمدارس الأندلس الاهلية بعنوان ( المواجهه) تأليف الأستاذ. إبراهيم حامد الحارثي واخراج الأستاذ. شريف محمد فوزي.

وفي نهاية الختام كلمة لسعادة مدير النشاط الطلابي الأستاذ. سامي عايض العصيمي وجه شكره للمدرسة المستضيفة للفعاليات وعلى رأسها مالك المدارس د. عبدالعزيز الزهراني.

وكرر شكره لرئيس النشاط الثقافي د. صالح الثبيتي والمشرف الأستاذ. فؤاد الطلحي

والمشرف على البرنامج الأستاذ. مشعل عايد المالكي.

على الجهود المبذولة في إنجاح هذا البرنامج الرائع الذي أظهر فيه إبداعات ومنافسات ومواهب بين أبنائنا الطلاب والظهور بهم إلى المشاركات العربية والدولية.

ثم شكر المشرفين على المسرح لكل مدرسة من مولفين ومخرجين وممثلين ومبدعين في المسرح بجميع جوانبه المصاحبة للتنفيذ.

وفي آخر الختام تم الإعلان عن الفائزين بحضور اللجنه المحكمة كلا من د. منصور الحارثي والأستاذ. معيض الحارثي والأستاذ. علي الحارثي.

بعد ذلك تم تكريم الفائزين بالمنافسات المسرحية وقد حازت مدرسة ثانوية هوازن بالمركز الأول ثم مدارس صفوة الطليعة الأهلية بالمركز الثاني.

وبعد ذلك تم تكريم اللجان المشاركة في نجاح هذا البرنامج من مدرسة مستضيفه ورواد نشاط وإعلاميين.

وفي نهاية هذا الكرنفال تم أخذ صورة جماعية مع فريق العمل.