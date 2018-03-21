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بلدية سيهات تغلق “محمصة” مخالفة للاشتراطات الصحية

بلدية سيهات تغلق “محمصة” مخالفة للاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=555324
المناطق _ القطيف

أغلقت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف، يوم أمس الأول، «محمصة» لتصنيع المكسرات والبهارات المشكلة والحلويات، إثر ضبط جملة من المخالفات الصحية والغذائية والتنظيمية فيها، كان أبرزها عدم الالتزام بالنظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وممارسة سلوكيات تتنافى مع أبسط القواعد الصحية ومعايير النظافة وجودة الغذاء، مع وضع بعض الأغذية على الأرض وتخزين المواد بطريقة غير سليمة.

وتم اغلاق المحل بعد أن رصدها المراقبون خلال حملة اطلقتها البلدية مؤخرا، وفور توجه فريق من مفتشي البلدية إلى المنشأة، ضبطت المخالفات وفق ما نص عليه النظام، إضافة الى تدني مستوى النظافة فيها، كما تم اتلاف 12 كيلو مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية، ومصادرة 20 كيلو أدوات تالفة غير صحية، بالإضافة إلى وجود عدد «6» عمال لا يتقيدون بالزي الرسمي، وعدد «6» عمال لا يحملون شهادات صحية.

وبينت البلدية أنها تقوم بمتابعة ومراقبة مستمرة على مراكز بيع وتخزين المواد الغذائية، منوهة بأنها لا تسعى إلى تحرير المخالفات وتطبيق العقوبات والغرامات بقدر ما تسعى لسلامة المستهلك من خلال تطبيق الأنظمة والاشتراطات.

وأشارت الى أن هذه الحملات تأتي ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية سيهات في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الاتصال بمركز 940 أو عبر وسائل التواصل للبلدية.

 

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