طلاب الرياض يعبرون عن مشاعرهم تجاه مشروع النقل العام من خلال أنامل مبدعة

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نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة النشاط الطلابي- الفني بالشراكة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ممثلة في ( مركز زوار النقل العام لمدينة الرياض ) وكذلك المدارس السعودية الأهلية اليوم الأربعاء ١٤٣٩/٧/٤هـ برنامج الرسم في الهواء الطلق (أنامل مبدعة)بحضور المهندس الوليد بن عبدالرحمن العكرش نائب رئيس المركز للبرامج والمشاريع بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المشرف العام على مشروع قطار الرياض و الدكتور أنور بن عبد الله أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض والأستاذ رميح الرميح مشرف المدارس السعودية الأهلية وذلك بمركز زوار النقل العام بمدينة الرياض ؛ بهدف الاحتفاء و تعريف أبنائنا الطلاب بالمكتسبات الوطنية.

هذا وقد تجلت إبداعات الطلاب الفنية وهم يعبرون برسوماتهم عن رؤيتهم للمشروع الخدمي العملاق مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بشقيه القطارات والحافلات .

هذا وقد أبدى مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة، سعادته بما شاهده من إمكانات عالية لدى الطلاب بمختلف أعمارهم ومراحلهم الدراسية في الرسم، مبينًا أن قرابة 70 مدرسة و170 طالبًا شاركوا في هذا البرنامج وهذه الفعالية، في “كرنفال” تعليمي فني إبداعي.

من جهته رحب المهندس الوليد بن عبد الرحمن العكرش بالطلاب المشاركين وقال أن مركز زوار النقل العام بمدينة الرياض يهدف إلى التعريف بمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام ( القطار والحافلات ) حيث يتكون مركز الزوار من مجموعة من الأجنحة والأركان التي تسرد مسيرة المشروع وتعرّف بشبكاته ومكوناته وعناصره وخدماته. وذلك من خلال استخدام أحدث وسائل وتقنيات العرض المرئية والمسموعة، والأفلام والشاشات التفاعلية، والمجسمات والنماذج المصغّرة، ولوحات المعلومات والرسومات التوضيحية، والجداول وبيانات الإنفوجرافيك، التي تنقل الزائر في تجربة حيّة بين مختلف مكونات المشروع، وتقدم شرحاً عن ثقافة وضوابط استخدام النقل العام وآدابه.

هذا وذكر رئيس قسم النشاط الفني الأستاذ سليمان الرويشد أنّ البرنامج يقام في نسخته الثانية مقدمًا شكره لهيئة تطوير الرياض على إتاحة مركز زوار النقل العام بمدينة الرياض لزيارته والرسم داخله واحتضانهم الفعالية، وإكسابهم قيمًا وطنية، تضاف للقيم الفنية التي تجمعوا من أجلها، شاكرًا مدارس السعودية الأهلية على رعايتهم للبرنامج.