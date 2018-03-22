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شاهد كيف احتفل محمد بن راشد مع أرملة إماراتية بيوم الأم

http://almnatiq.net/?p=555349
المناطق - وكالات

هنأ الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمهات الإمارات والعالم بمناسبة يوم الأم، الذي يصادف 21 مارس من كل عام.

ونشر الشيخ محمد بن راشد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو زيارته لأرملة إماراتية تدعى فاطمة إبراهيم بن سليمان أرملة عبيد الحلو، بعد أن سمع عنها كل خير، معرباً عن سعادته بزيارتها، مؤكداً أنها لم تكرس نفسها فقط لأسرتها بل للمجتمع بعمل الخير المستمر والعطاء بلا حدود.

وقال الشيخ محمد بن راشد: “في يوم الأم، سعدت بزيارة فاطمة إبراهيم بن سليمان أرملة عبيد الحلو، سمعت عنها كل خير، أم إماراتية لم تكرس نفسها فقط لأسرتها بل للمجتمع بعمل الخير المستمر والعطاء بلا حدود، شكراً لكل الأمهات، وكل عام وأمهات الإمارات والعالم بكل خير”.

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