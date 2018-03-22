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بـ 8 طرق طبيعية.. كيف تنظم مستويات السكر في الدم ؟

بـ 8 طرق طبيعية.. كيف تنظم مستويات السكر في الدم ؟
http://almnatiq.net/?p=555354
المناطق - وكالات

توفر مستويات السكر في الدم على مدار اليوم إمدادات مستمرة من الطاقة لأعضاء الجسم، خاصةً المخ، وتساعد في الحفاظ على الحالة المزاجية والوزن مستقرا.

وعلى الرغم من أن معظم الناس يعرفون فوائد تجنب السكريات المكررة وتناول المزيد من الألياف، إلا أن هناك العديد من الطرق الأقل شهرة لتنظيم مستويات السكر في الدم لكل من الأفراد الأصحاء أو أولئك الذين يحاولون معالجة مرض السكري بطرق طبيعية، بحسب ما نقلته “العربية” عن موقع “Care2”.

وبالطبع يجب أن تتم المتابعة مع الطبيب إذا كنت مصاباً بمرض السكري، لأنه ربما تحتاج إلى تعديل في الدواء.

1- خل التفاح
لا يقتصر الأمر على استخدامه في إعداد إضافات جيدة أو توابل للسلاطة، بل إنه تبين أن خل التفاح يساعد على تخفيض مستويات السكر في الدم. وتأكد ذلك في دراسة، نشرت بالدورية الطبية Nutrition Reviews، حيث وجد الباحثون أن النتائج أثبتت فاعلية خل التفاح في خفض نسبة السكر بالدم.

ومن ثم يلزم إجراء المزيد من الأبحاث، لكن يمكن الحرص على إضافته إلى الوجبات بعد تخفيفه بالماء لمعظم الناس (فيما عدا المصابين بقرحة المعدة، حيث يلزم استشارة الطبيب أولاً).

2- التوت الأزرق
يتميز التوت الأزرق الطازج أو المجمد بطعم لذيذ، فضلاً عن فوائده في إحداث توازن للسكر في الدم. وفي بحث نشرته دورية “The Journal of Nutrition “، تبين أن إضافة التوت البري إلى النظام الغذائي يزيد حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم. تناول نصف كوب من التوت الأزرق الطازج أو المجمد يومياً للحصول على فوائده الصحية.

3- الكزبرة
اعتاد الأوروبيون والشمال الإفريقي على تناول الكزبرة بشكل تقليدي لمكافحة مرض السكري. وفي عام 2011، قرر فريق من العلماء المغاربة اختبار مدى فعاليتها في إطار دراسة علمية. ووجد الباحثون أنه عندما تمت إضافة الكزبرة إلى حمية الحيوانات، فقد أدى إلى تحسن أو تطبيع العديد من الأعراض الأيضية لمرض السكري.

4- القرفة
أفاد بحث علمي تم نشره في دورية “Lipids in Health and Disease”، أن القرفة يمكن أن تقلل مستويات السكر المرتفعة في الدم، وتسهم في تنظيم الأعراض الأخرى لمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الأعراض، تشمل: الدهون في البطن، وارتفاع ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية، والدهون الثلاثية، فضلاً عن المستويات العالية من الغلوكوز. وتكون هذه الأعراض غالبا مقدمة لمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

5- جوز الهند
في بحث نشر بمجلة ” Journal of Complementary and Integrative Medicine”، تبين أن تناول جوز الهند الطازج ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل إنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. ويمكن تناول جوز الهند وحده، أو إضافته إلى المكسرات والبذور المفضلة لديك.

6- الهندباء
تعتبر الهندباء أحد أهم مكونات عقار خفض سكر الدم، المعروف باسم alpha-glucosidase، لذلك فليس من المستغرب استخدام المعالجين بالأعشاب الطبيعية نبات الهندباء لسنوات عديدة للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم وفي علاج مرض السكري.

7- الزنجبيل
في دراسة علمية، وجد الباحثون أن الزنجبيل خفض بشكل ملحوظ مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، مما يرجح أن هذا العشب يمكن أن يكون علاجاً طبيعياً للسكري.

8- ممارسه الرياضة
يساعد التمرين المنتظم على استخدام السكريات كوقود للعضلات. في دراسة للأطفال نشرت بمجلة ” Journal of Science and Medicine in Sport” وجد الباحثون أن زيادة مستويات النشاط ساعدت على خفض مستويات السكر في الدم. وبالطبع، ينطبق البحث على البالغين أيضاً.

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