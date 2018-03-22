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شاهد.. تطوع طلاب لترميم منازل الأيتام والفقراء في الخبر

شاهد.. تطوع طلاب لترميم منازل الأيتام والفقراء في الخبر
http://almnatiq.net/?p=555361
المناطق - الرياض

استجابةً لنداءات أسر فقيرة من الأرامل والأيتام في حي الثقبة في الخبر، انخرطت مجموعة شبابية من طلاب المدارس والجامعات بمبادرة استثنائية تطوعية تهدف إلى ترميم عدد من بيوت الأسر المتعففة، محاولين الوصول إليهم بطرق عدة للقيام بترميم بيوتهم، ولإدخال السعادة والبهجة إلى قلوبهم، ولتمكينهم من التغلب على المصاعب التي تواجههم.

ويتكون الفريق من 20 متطوعا أساسياً فيما تصل العناصر الميدانية لأكثر من 40 شابا. ويركز الفريق التطوعي الطلابي الذي يضم عدداً من طلبة الكليات الجامعية إضافة لطلاب المرحلة الثانوية على العمل الإنساني والإغاِثي الذي يستهدف بيوت الأسر، من إعادة ترميم الجدران، وإزالة الطلاء القديم وتبديله بجديد.

وقال مشرف الفريق التطوعي المهندس طراد الشاطري، إن “هذا الفريق يشكل نتاج جهود شبابية كما أن هذه المبادرة تعزز التلاحم المجتمعي وترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص لخدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية”.

وأشار وفقا لـ”العربية” إلى أن الطلبة “بنوا جسرا من الثقة مع هذه الأسر من خلال زياراتهم الميدانية لهم، كما أن إشراك الطلبة في هذه المبادرات تعزز أدوارهم الاجتماعية وقيم العطاء لديهم، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل”.

من جهتهم، رحّب أهالي الحي كثيراً بالمبادرة وتفاعلوا معها وعبروا عن سعادتهم بنجاح مبادرة الطلاب، الذين يتطوعون بوقتهم ومواهبهم وقدراتهم في هذا العمل، الذي يبين وعيهم بأهمية خدمة المجتمع، خاصةً الأسر المتعففة والأيتام.

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