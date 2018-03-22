شاهد.. “جسم غريب” يفوق قدرات الطائرات العسكرية .. يلاحق طائرة ركاب

المناطق - وكالات

أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جسما طائرا يلاحق طائرة ركاب، وقام أميركي من نيو هامبشاير بتسجيله، بعد أن رأى المشهد مصادفة بينما كان يقرأ، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشار الشخص، والذي لم يكشف عن اسمه، إلى أنه اعتقد ما رآه في بادئ الأمر مجرد استعراض لطائرة عسكرية، ولكن ما قام بها هذا الجسم كان يفوق قدرات الطائرات العسكرية.

وقد شكك بعض المستخدمين ممن شاهدوا الفيديو على “يوتيوب” من صحته، حيث رأى بعضهم أن الأمر عبارة عن خدعة بصرية لطائرتين تحلقان على ارتفاعين مختلفين، وإحداها ولّدت الدخان الظاهر.