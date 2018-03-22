30 قتيلا حوثيا في غارات للشرعية بالبيضاء.. وأسر 13 آخرين

المناطق - وكالات

وصل عدد القتلى في صفوف المتمردين بمديرية ناطع في محافظة البيضاء، إلى أكثر من 30 قتيلا في معارك مع القوات الحكومية وغارات لمقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات لهم، وأدت إلى تدمير 3 مركبات.

وأضافت المصادر أنه جرى أسر 13 من المتمردين خلال معارك مع القوات الشرعية، التي تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير جبل الحديده وجبل لعوج وأجزاء من قرحا لبان بمديرية ناطع، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي، والتقدم باتجاه مديرية الملاجم.

ولا تزال المواجهات مستمرة، وسط تقدم لقوات الجيش اليمني نحو استكمال تحرير جبل القرحا، الذي حال تحريره، تصبح قوات الجيش والمقاومة تطل على منطقة فضحة بمديرية الملاجم، التي تتخذها المليشيات معسكرا استراتيجيا لها.

وفي السياق، سيساعد استكمال تحرير الجبل على قطع إمداد المليشيات من الطريق الاسفلتي المؤدي من فضحة إلى عقبة القنذع بمديرية نعمان، والذي يربط بين البيضاء وشبوة.