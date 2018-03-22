وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية (التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية) عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الصحية والإدارية والتقنية والفنية في مدينة (جدة) بالقطاعات والإدارات والأقسام التالية:

– قطاع الطب المهني

– إدارة طب الطيران واللياقة الطبية

– إدارة وحدة الطب العام

– إدارة وحدة أمراض الأطفال

– إدارة وحدة الجلدية والتناسلية

– إدارة وحدة النساء والولادة

– إدارة وحدة الاسنان

– إدارة وحدة الجراحة

– إدارة وحدة الأنف والأذن والحنجرة

– قسم الطبي الباطني العام

– إدارة وحدة الطوارئ

– قسم الروماتيزم

– قسم الجهاز الهضمي

– إدارة وحدة العيون

– قسم القلب

– إدارة الوحدة النفسية

– إدارة وحدة المسالك البولية

– إدارة وحدة العظام

– قسم المختبر

– قسم الأشعة

– قسم العلاج الطبيعي

– قسم الصيدلية

– فني تخطيط مخ

– فني اشعة صوتية

– فني اشعة مقطعية

– فني تعقيم

– فني اشعه صوتيه قلبية

– فني تنظيف اسنان

– فني تجبيرعظام

– اخصائي علاج طبيعي

– إدارة المواد

– إدارة تقنية المعلومات

– الإدارة المالية

– إدارة الموارد البشرية

– إدارة التمريض

– إدارة خدمات المرضى

– إدارة التأمين الطبي

وأشارت إلى ان التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الإدارة أو القسم المناسب للمؤهل والخبرة وتعبئة الطلب مع إرفاق السييرة الذاتية على الرابط.