وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية

أعلنت شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية (التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية) عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الصحية والإدارية والتقنية والفنية في مدينة (جدة) بالقطاعات والإدارات والأقسام التالية:
– قطاع الطب المهني
– إدارة طب الطيران واللياقة الطبية
– إدارة وحدة الطب العام
– إدارة وحدة أمراض الأطفال
– إدارة وحدة الجلدية والتناسلية
– إدارة وحدة النساء والولادة
– إدارة وحدة الاسنان
– إدارة وحدة الجراحة
– إدارة وحدة الأنف والأذن والحنجرة
– قسم الطبي الباطني العام
– إدارة وحدة الطوارئ
– قسم الروماتيزم
– قسم الجهاز الهضمي
– إدارة وحدة العيون
– قسم القلب
– إدارة الوحدة النفسية
– إدارة وحدة المسالك البولية
– إدارة وحدة العظام
– قسم المختبر
– قسم الأشعة
– قسم العلاج الطبيعي
– قسم الصيدلية
– فني تخطيط مخ
– فني اشعة صوتية
– فني اشعة مقطعية
– فني تعقيم
– فني اشعه صوتيه قلبية
– فني تنظيف اسنان
– فني تجبيرعظام
– اخصائي علاج طبيعي
– إدارة المواد
– إدارة تقنية المعلومات
– الإدارة المالية
– إدارة الموارد البشرية
– إدارة التمريض
– إدارة خدمات المرضى
– إدارة التأمين الطبي
وأشارت إلى ان التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الإدارة أو القسم المناسب للمؤهل والخبرة وتعبئة الطلب مع إرفاق السييرة الذاتية على الرابط.
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