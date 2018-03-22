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وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية

وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية
http://almnatiq.net/?p=555376
المناطق - الرياض

أعلنت شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية (التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية) عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الصحية والإدارية والتقنية والفنية في مدينة (جدة) بالقطاعات والإدارات والأقسام التالية:

– قطاع الطب المهني
– إدارة طب الطيران واللياقة الطبية
– إدارة وحدة الطب العام
– إدارة وحدة أمراض الأطفال
– إدارة وحدة الجلدية والتناسلية
– إدارة وحدة النساء والولادة
– إدارة وحدة الاسنان
– إدارة وحدة الجراحة
– إدارة وحدة الأنف والأذن والحنجرة
– قسم الطبي الباطني العام
– إدارة وحدة الطوارئ
– قسم الروماتيزم
– قسم الجهاز الهضمي
– إدارة وحدة العيون
– قسم القلب
– إدارة الوحدة النفسية
– إدارة وحدة المسالك البولية
– إدارة وحدة العظام
– قسم المختبر
– قسم الأشعة
– قسم العلاج الطبيعي
– قسم الصيدلية
– فني تخطيط مخ
– فني اشعة صوتية
– فني اشعة مقطعية
– فني تعقيم
– فني اشعه صوتيه قلبية
– فني تنظيف اسنان
– فني تجبيرعظام
– اخصائي علاج طبيعي
– إدارة المواد
– إدارة تقنية المعلومات
– الإدارة المالية
– إدارة الموارد البشرية
– إدارة التمريض
– إدارة خدمات المرضى
– إدارة التأمين الطبي

وأشارت إلى ان التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الإدارة أو القسم المناسب للمؤهل والخبرة وتعبئة الطلب مع إرفاق السييرة الذاتية على الرابط.

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