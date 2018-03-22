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مواجهات عربية قوية بأبطال أفريقيا.. الأهلي المصري يصطدم بالترجي التونسي

مواجهات عربية قوية بأبطال أفريقيا.. الأهلي المصري يصطدم بالترجي التونسي
http://almnatiq.net/?p=555377
المناطق - وكالات

أسفرت قرعة دور مجموعات أبطال أفريقيا، الأربعاء، عن مواجهات عربية قوية في الدور الأول، حيث يلتقي الأهلي المصري بالترجي التونسي في المجموعة الأولى.

كما أوقعت وفاق سطيف ومواطنه مولودية الجزائر والدفاع الحسني الجديدي المغربي في الثانية.

وأوقعت القرعة الوداد البيضاوي المغربي حامل لقب 2017، مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بطل 2016 في مجموعة واحدة.

وكان الوداد قد أحرز لقب العام الماضي على حساب الأهلي المصري، للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 25 عاما.

وأضاف الوداد إلى سجله، لقب الكأس السوبر الأفريقية للمرة الأولى في فبراير الماضي، وذلك على حساب مازيمبي الكونغولي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات بين الرابع والسادس من مايو المقبل، على أن تختتم منافسات هذا الدور في 28 أغسطس و29 منه، ويتأهل إلى ربع النهائي الأول والثاني من كل مجموعة.

في ما يأتي توزيع المجموعات:

– الأولى: الأهلي المصري، تاونشيب رولرز البوتسواني، كامبالا كابيتال سيتي الأوغندي والترجي الرياضي التونسي.

– الثانية: مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، مولودية الجزائر، وفاق سطيف الجزائري والدفاع الحسني الجديدي المغربي.

– الثالثة: بورت التوغولي، ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، الوداد البيضاوي المغربي وهورويا الغيني.

– الرابعة: زيسكو يونايتد الزامبي، بريميرو اغوستو الأنغولي والنجم الساحلي التونسي ومباباني سوالوز السوازيلاندي.

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