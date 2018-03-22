“ديوان المراقبة”: يطالب صحة الرياض ببيانات الحضور والانصراف للموظفين منذ 5 سنوات

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قال المتحدث باسم الشؤون الصحية في منطقة الرياض سعد القحطاني أن ديوان المراقبة طلب من وزارة الصحة توفير بيانات الحضور والانصراف (الأصل) لموظفي إدارات الشؤون الصحية بالرياض للسنوات الخمس الماضية.

وحسب” عكاظ” أضاف ” القحطاني” لا توجد أي ملاحظات، ويعد ذلك من مهام ديوان المراقبة الروتينية” لافتا إلى أن هذا أمر إيجابي.