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بالفيديو: مواطن يوثق وجود انهيار أسفلتي في طريق السيارات بأحد شوارع الدمام

بالفيديو: مواطن يوثق وجود انهيار أسفلتي في طريق السيارات بأحد شوارع الدمام
http://almnatiq.net/?p=555413
المناطق_الدمام

أوضح مقطع فيديو متداول وثقه مواطن وجود حفرة عميقة بسبب انهيار أسفلتي بأحد الشوارع كورنيش مدينة الدمام، مشيرًا إلى أنه كاد أن يسقط بها.
وأشار المواطن إلى أنه قام بوضع بعض الحواجز على الطريق لتحذير مرتاديه مخافة أن يسقط أحد في الحفرة، حيث أنه نجا من السقوط في هذا الانهيار فيما طالب المواطن أمانة الشرقية بالتدخل للحفاظ على سلامة الجميع.

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