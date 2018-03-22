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بالفيديو: نقيب بالقوات الملكية البرية يكشف كيفية نجاته من الموت عقب لحظة نطق فيها الشهادتين!

بالفيديو: نقيب بالقوات الملكية البرية يكشف كيفية نجاته من الموت عقب لحظة نطق فيها الشهادتين!
http://almnatiq.net/?p=555425

تحدث النقيب لافي البلوي النقيب بالقوات الملكية البرية، عن قصة تعرضه للإصابة خلال تواجده بالحد الجنوبي للدفاع عن حدود المملكة، وكيفية نجاته من الموت، فقال ، إن زملائه كانوا في مواجهة مع العدو وتمكنوا من التصدي له، لكنهم طلبوا الدعم، مؤكدًا أنه تحرك بمجموعته على الفور وجرت اشتباكات مع العدو حتى الفجر.
وأضاف النقيب أثناء حديثه في لقاءه ببرنامج “فرسان الحزم” أنه أصيب برصاصة اخترقت أعلى الفك، ثم خرجت وأصابت كتفه، موضحًا أنه في تلك اللحظة نطق الشهادتين ولم يكن منتظرًا أن يصبح على قيد الحياة مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن “البلوي” يتلقى العلاج حاليًا في أحد مستشفيات “ميونيخ” الألمانية، ويؤكد أنه يشتاق للعودة مجددًا للحد الجنوبي لتقديم الدعم وتأدية واجبه، وتستمر فترة علاج النقيب البطل لمدة عام ونصف يجري خلالها مجموعة من العمليات، أجرى منها واحدة إلى الآن.

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