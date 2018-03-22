القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في جدة

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جان لقيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدّر بمنطقة مكة المكرمة, فيما يلي نصه:

بفضل من الله تم القبض على المدعو / آدم عبدالله محمد – نيجيري الجنسية -، عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / آدم عبدالله محمد – نيجيري الجنسية – اليوم الخميس 5 / 7 / 1439 هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.