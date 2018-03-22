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خلال رعايته حفل متوفقي مجمع بن ماجه ..

النفيعي يؤكد على الجهود الكبيرة من الحكومة الرشيدة للإعتناء بالإنسان في مختلف مراحل العمر وبجميع الأحوال والمتغيرات

النفيعي يؤكد على الجهود الكبيرة من الحكومة الرشيدة للإعتناء بالإنسان في مختلف مراحل العمر وبجميع الأحوال والمتغيرات
http://almnatiq.net/?p=555513
الطائف - عادل الزهراني
أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي على ماتوليه حكومتنا الرشيدة من جهود كبيرة للإعتناء بالإنسان في مختلف مراحل العمر وبجميع الأحوال والمتغيرات  ووزارة التعليم تقوم بدورها البارز والفاعل في اعداد الناشئة وتأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين نافعين لأنفسهم ووطنهم . مشيداً بما يتمتع به أبناؤنا الطلاب من إمكانات وطاقات هائلة لاتحدها الأماكن ولا تعيقها الظروف . جاء ذلك خلال  رعايته لحفل الطلاب المتفوقين بمجمع ابن ماجه التعليمي بسجن المحافظة بحضور مدير عام سجون محافظة الطائف ومدير إدارة التأهيل والإصلاح ومديري الإدارات والمشرفين التربويين ومنسوبي المدرسة . حيث تجول النفيعي ومرافقيه على الفصول الدراسية وشارك الدارسين في الدروس ثم افتتح معرض الأنشطة الطلابية بالمدرسة  . وشهد الحفل الحفل الخطابي الذي احتوى على  عرض مرئي وفعاليات اخرى متنوعة، ثم كرم النفيعي الطلاب المتفوقين بالمجمع وفي جميع المراحل .

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