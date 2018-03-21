الترفيعات بأمانة منطقة تبوك ترفع مايزيد على ١٣٠ هيكل وسيارة تالفة من طرقات وشوارع المدينة

المناطق - تبوك

ستمراراً لأعمال أمانة منطقة تبوك وسعيها الحثيث لتحسين المشهد الحضري لمدينة تبوك وإزالة جميع مظاهر التشوه البصري قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك م. إبراهيم بن أحمد الغبان بأنه ومتابعة مستمرة من قبل سعادة أمين منطقة تبوك الأستاذ/ نايف بن سعيدان فقد قامت إدارة الترفيعات بأمانة منطقة تبوك برفع مايزيد على ١٣٠ هيكل وسيارة تالفة من طرقات وشوارع المدينة.

وأوضح الغبان بأن الأمانة سعت إلى حصر الأحواش والشبوك المخالفة في كافة أنحاء المدينة وذلك لإزالتها لما تسببه من تشوهات بصرية .. مبيناً في الوقت ذاته بأنه تم إزالة (٦٠) شبكاً من المنطقة الصناعية بالإضافة إلى (٤٠) شبكاً من أم عويقيل.

وفي ذات السياق قال مدير إدارة الترفيعات الأستاذ/ ماجد بديوي بأن أعمال تحسين المشهد الحضري لم تقتصر على رفع الهياكل والسيارات التالفة وإزالة الأحواش والشبوك المخالفة وإنما تعدى ذلك إلى إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة حيث تم إزالة مايزيد على ٨٠٠ ملصق ولوحة إعلانية من شوارع وطرقات المدينة.