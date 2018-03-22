بنهاية 2018 .. أمانة الاحساء تنجز مشروع نفق ” طريق الظهران “

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أكد أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم على بذل الأمانة جهودها في زيادة وتيرة العمل بمشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبدالله ” الد ائري الداخلي ” مع طريق الملك فهد ” طريق الظهر ان ” بمحاذاة المؤسسة العامة للري وضرورة الاخذ بجودة المخرجات التنفيذية، موضحاً بأن انجاز المشروع سيكون مع نهاية العام الميلادي الجاري 2018 ، جاء ذلك اثناء تفقده لسير اعمال المشروع الخميس 5/ رجب ، وذلك ضمن جولات المتابعة الدورية لمشاريع الامانة .

واشار الملحم الى ان مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله ” الدائري الداخلي ” مع طريق الملك فهد ” طريق الظهر ان “يتمثل في انشاء نفق بطول 800 متر سيُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها، كما انه مرتبط بالطريق الدائري (دائري الهفوف والمبرز) ويمثل تقاطعاً حيوياً بوصفه المدخل الشمالي للمنطقة باتجاه مدينة الدمام ومدن المنطقة الشرقية الأخرى ، مضيفاً : وسيُسهم المشروع بفضل الله في إيجاد انسيابية مرورية للمركبات على امتداد الطريق وكذلك للقادمين من خارج الاحساء بدون توقف حيث يرتبط بتنفيذه استكمال المرحلة الاولى من الدائري الشمالي والذي سيربط بعد الانتهاء من تنفيذه بالتزامن مع تنفيذ المشروع الجزء الشرقي منه بالجزء الغربي ويمثل ذلك العنصر الأخير المتبقي من الدائري الداخلي الامر الذي سيعمل على الحد من الاختناقات المرورية على مدن وبلدات الاحساء .

واضاف الملحم .. تهدف الامانة من خلال تنفيذ المشروع إلى الحد من الاختناقات المرورية عند هذا التقاطع وانسيابية الحركة المرورية، وكذلك فإن المشروع يحوي اتجاهين ونظام تصريف سيول حديث وغرفة لمحطات ضخ (لمعالجة تصريف مياه السيول) وربطها بأقرب مصرف، إضافةً إلى وجود نظام آخر لتصريف السيول على طرق الخدمة لا ترتبط بتصريف السيول للنفق تفادياً لاي تدفق إضافي للطرق المحيطة على النفق، وسيتم تركيب سلالم للطوارئ وحاجز خرساني بوسط النفق وتنفيذ أعمال التكسية الديكورية للحوائط، وتركيب إضاءة “LED” تتناسب مع احدث المعايير العالمية، ولوحات إرشادية وأخرى للسلامة المرورية ، بالإضافة إلى إنشاء طرق الخدمة أعلى جانبي النفق بمسارين لكل اتجاه ومواقف للسيارات وأرصفة .