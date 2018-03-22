لقاء يبحث التعاون ما بين الملحق التجاري بسفارة البرتغال و قطاع الأعمال بالرياض

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استقبل المهندس احمد الراجحي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض صباح امس الاربعاء بمقر الغرفة وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البرتغالية برئاسة النائب باولو ريوش دي أوليفيرا، وبحضور الاستاذ أحمد السويلم أمين الغرفة والمحلق التجاري بسفارة البرتغال والمهندس أحمد الأسود عضو مجلس الشورى المرافق، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الدولتين، واقامة علاقات شراكة اقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين.

وأوضح مهندس الراجحي أن زيارة الوفد تأتي في اطار ما تشهده علاقات من مستويات متطورة في مختلف المجالات وسعياً لتعميق الروابط والصلات بين الشعبين في مختلف المجالات مشيرا الى المستوي المتطور في حجم التبادل التجاري بين البلدين مؤكدا أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوفر في اقتصاد المملكة والبرتغال، وقال إنه قد تم اطلاع الوفد على التحولات التي يشهدها اقتصاد المملكة في ظل (رؤية 2030) وما تمخض عنها من فرص ومشاريع استثمارية كبيرة تهدف الى تنويع مصادر الدخل داعيا في هذا الاطار الشركات البرتغالية الى الاستفادة من هذه الفرص وزيادة تواجدها بالسوق السعودية، واضاف أنه تم ايضا بحث أوجه تبادل الزيارات بين قطاعي الاعمال في البلدين مشيرا الى اهمية ذلك في دفع علاقات البلدين التجارية معربا عن رغبة قطاع الاعمال السعودي في التعاون مع نظرائهم في البرتغال من اجل ايجاد علاقات شراكة وتعاون اقتصادي تعود بالنفع على شعبي البلدين.

ومن جانبه أكد رئيس الوفد باولو ريوش أن زيارتهم لمقر الغرفة تهدف الى تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية بين رجال الاعمال السعوديين والبرتغاليين، وقال إننا نسعي الى ايجاد علاقات شراكة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية مشيرا الى ما تتميز به البرتغال من فرص استثمارية واعدة في القطاع السياحي والصحي والمعادن داعيا قطاعي الاعمال في الدولتين للاستفادة منها معربا عن رغبة الشركات البرتغالية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمملكة، كما اشاد بالتطور الاقتصادي وتنموي الذي تشهده السعودية وبما تضمنته رؤية المملكة من مشروعات اقتصادية طموحة تهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.