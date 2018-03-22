الجدعان يؤكد التزام المملكة بالإصلاحات الاقتصادية بالرغم من ارتفاع أسعار النفط

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نفى وزير المالية، محمد الجدعان، تخطيط السعودية لإعادة النظر في أي استراتيجية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي تم إنجازها فعليًّا خلال الفترة الماضية.

وأشار في مقابلة أجراها معه تليفزيون وكالة “بلومبرج” في واشنطن، إلى أن الإصلاحات المخطط لها سيستغرق تنفيذها فترة زمنية كبيرة.

ويرافق الجدعان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي ستستمر حتى السابع من أبريل المقبل؛ حيث تشمل عددًا من المدن الأمريكية كواشنطن وبوسطن ونيويورك وسياتل وسان فرانسسكو ولوس أنجلوس وغيرها.

وحسب الجدعان الزيارة، التي التقى خلالها ولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستشمل أيضًا عددًا من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية مثل جي بي مورغان تشيس، وجولدمان ساكس، وسيتي جروب، وبنك أوف أمريكا.

وأوضح أن الوفد السعودي المتواجد في الولايات المتحدة، سيزور شركات أمريكية صناعية تعمل في مجالات عدة؛ بما في ذلك الترفيه والتكنولوجيا، إضافة إلى إجراء محادثات تتعلق بالاستثمارات في البنية التحتية الأمريكية.

في السياق ذاته، رفض الجدعان ربط عملية الإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليًا بالمملكة بانخفاض أسعار النفط، لافتًا إلى أن الرياض التزمت بها ومضت فيها قدمًا، كما تم معالجة وإصلاح أسعار الطاقة منذ بداية العام 2018، على الرغم من عودة أسعار النفط إلى الصعود.

وكشف الجدعان عن تخطيط المملكة لطرح سندات دولارية للبيع خلال عدة أسابيع قليلة قادمة، على أن تكون استحقاقات تلك السندات بعد سنوات 5، أو 7، أو 10، أو 12، أو 30 عامًا.

ورغم أن الجدعان شدد على عدم تحديد حجم إصدار تلك السندات، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن المملكة شارفت على اختيار البنك الذي سيتولى طرح الاكتتاب، فيما أن الخطة تشمل كذلك طرح سندات غير دولارية ولكن في وقت آخر.

وبشأن إلغاء الرسوم على الوافدين والعمالة الأجنبية، قال الجدعان، إن المملكة لا تنوي مراجعة الرسوم المستحقة عليهم، والتي كان تم البدء بتحصيلها بداية العام الجاري.