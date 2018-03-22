جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يحبط تهريب 2,604,951 حبة كبتاجون

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حبط جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام, تهريب 2,604,951 حبة كبتاجون كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز محمد بن سامي حمام, أنه وردت للجمرك إرسالية “طاولات خشبية” محمولة داخل حاويات، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة على الحاويات وحمولتها عُثر على كمية الحبوب مُخبأة بطريقة سرية داخل إحدى الطاولات الخشبية وتغليفها بأكياس بلاستيكية لغرض التمويه, مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.