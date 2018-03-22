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غرفة الرياض تستضيف لقاء (الغذاء والدواء) وممثلي المصانع المحلية للأجهزة الطبية

غرفة الرياض تستضيف لقاء (الغذاء والدواء) وممثلي المصانع المحلية للأجهزة الطبية
http://almnatiq.net/?p=555546
المناطق - الرياض

استضافت غرفة الرياض اللقاء المفتوح الذي نظمته الهيئة العامة للغذاء والدواء مع ممثلي المصانع المحلية الخاصة بالأجهزة والمنتجات الطبية، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزيه العثماني، اضافة الى عدد من المهتمين والمختصين والمسئولين بالهيئة ولجنة التجهيزات الطبية بالغرفة.

وتحدث في بداية اللقاء الدكتور نزيه العثماني حيث أوضح دور المصانع والمصنعين في قطاع الاجهزة والمنتجات الطبية في نمو اقتصاد وتحقيق أهداف (رؤية 2030)، كما حث المستثمرين للدخول في هذا السوق والاستفادة من الفرص الواعدة فيه، مؤكدا تأييد الهيئة للمستثمرين في هذا القطاع وتقديم الدعم الفني والمعنوي لهم.

وكان قد تم خلال اللقاء الذي اداره عضو لجنة التجهيزات الطبية بالغرفة المهندس عمر الشملان  مناقشة أثر التعديلات على القواعد الإجرائية في لائحة الرقابة والاشتراطات الفنية للمنتجات منخفضة الخطورة والمتطلبات الفنية لها، كما شهد اللقاء تقديم عدد من مندوبي الشركات مقترحاتهم ومرئياتهم حول إجراءات التسجيل وآلياتها.

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