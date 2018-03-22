بتوجيه أمير مكة فريق عمل للإشراف على موقع ميدان الهجن

الطائف - عادل الزهراني

بتوجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بتشكيل فريق عمل بإشراف معالي محافظ الطائف و امانة الطائف وشرطة المحافظة و مديرية الزراعة ومدير عام ميدان الهجن بالطائف ولجنة تعديات شمال الطائف، لمراقبة الموقع ومنع أقامة أي عمل غير نظامية وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين بحزم ووقف أي بيع وشراء للاراضي والعزب .

باشر فريق العمل اليوم الخميس الموافق ٥/٧/١٤٣٩ مهامه الميدانيه في موقع ميدان الهجن بالطائف

واكدت اللجنة عدم الاحداث في المنطقة او البيع و الشراء مضيفة انه سيتم إزالة الاحداث في حينه وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين .